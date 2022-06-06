Atar, düzenlenen etkinliklerde çocukların çok güzel eğlendiklerini ve mutlu olduklarını belirtti.

Kırıkkale 'de "5 Haziran Dünya Çevre Günü " ve " Türkiye Çevre Haftası" kapsamında "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de çevre yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.