Kırıkkale'de çevre yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de çevre yürüyüşü gerçekleştirildi

06.06.2022 10:15
Kırıkkale'de çevre yürüyüşü gerçekleştirildi

Kırıkkale'de "5 Haziran Dünya Çevre Günü" ve "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de "5 Haziran Dünya Çevre Günü" ve "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Büyük Şehir Parkı'na kadar sürdü.

Parkta devam etkinliklerde, okullar tarafından atık malzemelerden yapılan ürünler sergilendi, hafta kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye gideren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, öğrencilerin oynadığı çeşitli oyunların ardından sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, AA muhabirine, hafta kapsamında, çocuklara özellikle çevre bilinci aşılamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Atar, düzenlenen etkinliklerde çocukların çok güzel eğlendiklerini ve mutlu olduklarını belirtti.

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İstanbul'da '81 İlde 81 Milyar Adım' çevre yürüyüşü İstanbul'da '81 İlde 81 Milyar Adım' çevre yürüyüşü
Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de çevre yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

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