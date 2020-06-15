Kırıkkale'de ceylan derisi üzerine yazılmış tarihi dua kitapları ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de ceylan derisi üzerine yazılmış tarihi dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de ceylan derisine işlenmiş İncil tasvirleri içeren üç adet 'ikonografik dua kitabı'nı 2 milyon 500 bin liraya jandarmaya satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.
Kırıkkale'de ceylan derisine işlenmiş İncil tasvirleri içeren üç adet 'ikonografik dua kitabı'nı 2 milyon 500 bin liraya jandarmaya satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik istihbarat ve takipler neticesinde merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde Suriye üzerinden getirilerek 2 milyon 500 bin liraya satılmaya çalışılan ceylan derisi üzerine işlenmiş İncil tasvirleri içeren üç adet 'ikonografik dua kitabı' olduğu bilgisine ulaştı. Tarihi eser niteliğindeki üç adet kitap için pazarlığa giren sivil jandarma ekipleri, kitapları satmaya çalışan M.A. ile buluşma sağladı. Kitaplarla birlikte buluşma yerine gelen M.A., yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin tasvir edildiği dini kitapların Suriye üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edildi. M.A. isimli şahıs Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınırken, tarihi eser niteliğindeki kitaplar ise muhafaza altına alındı. Kitapların değer tespiti ve bilirkişi raporu için Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:22 Kaynak: İHA
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