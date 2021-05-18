KIRIKKALE'DE CEYLAN DERİSİNE YAZILMIŞ İNCİL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

KIRIKKALE'de, erken Hristiyanlık dönemine ait olduğunu söyledikleri ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış incili 13 milyon dolara satmak isteyen üç kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.Z. (46), İ.B. (41) ve H.E'nin (41) ceylan derisi üzerine el yazması İncil satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, alıcı kılığına girerek şüphelilerle iletişime geçti. Kitap karşılığında 13 milyon dolar talep eden 3 şüpheli buluşma noktasında geldiklerinde suçüstü yakalandı. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimli ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış 26 sayfalık İncil ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.