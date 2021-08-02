Kırıkkale'de cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de polis ekiplerince, 'kasten öldürme' suçundan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 'Kasten öldürme' suçundan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası, 16 çeşitli suç kaydı ve cezaevi firarisi olarak aranan H.Y. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE