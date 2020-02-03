Kırıkkale'de çiftçilere destek ödemeleri - Son Dakika

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği" kapsamında üreticilere 5 bin lira hibe verildiğini belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin önemli bir ihtiyacı olan çoban istihdamının arttırılmasının amaçlandığını anımsattı.

İl veya ilçe müdürlüklerinin İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri iş birliğiyle açılan sürü yöneticisi kursları ile sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesine katkı sağladığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu eğitimi tamamlayarak sürü yöneticisi sertifikasını alan çobanlarımızın istihdamına 5 bin lira destek sağlanıyor. Yakın zamanda Keskin ilçemizde açılan kurs ile 36 kursiyerimiz daha sertifikasını aldı. En az 100 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olan ve sertifikalı sürü yöneticisi çalıştırarak en az 5 ay sigorta primini yatıran yetiştiricilerimiz bu destekten yararlanabilmektedir. Aynı zamanda köy ve mahalle sürülerinin ortak otlatılması halinde de desteklemeden yararlanılabiliyor."

Yılmaz, 2014-2018 yılları arasında toplam 149 işletmeye 745 bin lira destek ödendiğini belirterek, 2019 yılında ise 67 işletmenin başvuruda bulunduğunu anlattı.

Genç Çiftçi Projesi

Sırrı Yılmaz, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında da destek alan genç çiftçilerin işletmelerini büyüttüğünü aktardı.

Kırıkkale'de tarım sektörünün güzel bir gelişim ivmesi yakaladığını anlatan Yılmaz, "Tarım dinamik bir sektör. Sürekli yenilikler ve teknolojik gelişmeler ile büyüyen ve önemi her geçen gün daha da artan bir sektör. İlimizde tarım sektörünün gelişimi çok önemli ve bu gelişimin bir noktasında gençlerimiz de bu sektöre dahil edebilmemiz şart." ifadelerini kullandı.