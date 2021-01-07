Kırıkkale'de çiftçinin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Belediye Başkanı Dede Yıldırım , hayvansever vatandaşa örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, doğadaki hayvanları korumaları gerektiğini belirtti.

Belediyenin veteriner hekimi tarafından muayene edilen şahin, tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü.

İlçeye bağlı Barakobası köyünde ayağından yara almış şahini fark eden bir çiftçi, hayvanı Keskin Belediyesine getirdi.

Keskin ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

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