Kırıkkale'de çıkan kavgada başına sert cisimle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan kavgada başına sert cisimle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Hamzalı köyünde bir kişinin sokakta hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hareketsiz yatan M.P'nin (58) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, M.P'nin aynı köyden aralarında husumet bulunan N.Y. (50) ile köy meydanında kavga ettiğini ve başına sert cisimle vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evinde gözaltına alınan şüpheli N.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.