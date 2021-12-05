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KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

05.12.2021 03:12

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.D, İ.Ö, D.B. ve M.B. arasında Yaylacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında D.B, üzerinde bulunan tabancayla B.D'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan B.D, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerden D.B. ve İ.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı, M.B. ise aranıyor.

KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Atatürk Bulvarı, Kırıkkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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