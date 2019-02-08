Kırıkkale'de Cinayet

Kırıkkale'de şantiyede görevli bekçi, tabancayla vurularak öldürüldü.

Kırıkkale'de şantiyede görevli bekçi, tabancayla vurularak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde gece bekçisi olarak çalışan Zekayi Turhal (58), sabah evine gelmeyince ailesi durumu polise haber verdi.



Ekipler, bekçi kulübesinde Turhal'ın başından vurulmuş halde bulunması üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Hayatını kaybettiği belirlenen Turhal'ın cesedi, otopsi için Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bekçi kulübesinde 20'den fazla kurşun olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şule Çet Cinayeti ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Öğrenci Velisi, Tartışma Yaşadığı Oğlunun Öğretmenine Bıçakla Saldırdı

Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı

Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu