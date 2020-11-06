Kırıkkale'de cinsel içerikli 206 ürün ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de polis ekiplerince cinsel içerikli 206 ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçak ürün satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Caddesi'nde yakalanan bir şüphelinin üzerinde cinsel içerikli 206 ürün ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet ve "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu" kapsamında adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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