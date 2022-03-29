Kırıkkale'de Çocuk İzlem Merkezi'nin sorunları görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de Çocuk İzlem Merkezi'nin sorunları görüşüldü

29.03.2022 16:42
Kırıkkale'de Çocuk İzlem Merkezi'nin sorunları görüşüldü

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde bulunan Çocuk İzlem Merkezi'nin (ÇİM) sorunlarının görüşüldüğü toplantı, tüm iştirakçi temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde bulunan Çocuk İzlem Merkezi'nin (ÇİM) sorunlarının görüşüldüğü toplantı, tüm iştirakçi temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadele kapsamında kurulan ÇİM ile farkındalığın ve önleyici tedbirlerin arttırılmasının, ilgili tüm kurumlara en doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlarken mağdurun örselenmesinin engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

Bu kapsamda belirli tarihlerde düzenlenen toplantıyla çalışmalar hakkında fikir paylaşımında bulunulduğu ve çeşitli aksaklık veya sorunların çözüme kavuşturulduğu aktarılan açıklamada, toplantıya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Baro Başkanlığı, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu ve Yüksek İhtisas Hastanesi temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulamaya geçiyor Kırıkkale'de Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulamaya geçiyor Adapazarı'nda iki mahallede doğalgaz sevinci Adapazarı'nda iki mahallede doğalgaz sevinci

Çocuk İzleme Merkezi, Kırıkkale, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Çocuk İzlem Merkezi'nin sorunları görüşüldü - Son Dakika


Son Dakika
16:43 İki aile sokak ortasında birbirine girdi: 1'i ağır 9 kişi yaralandı
16:41 Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
15:58 Vefat eden hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Sağlık Bakanı Koca isyan etti
15:54 Sude'nin şarkılı göndermesi yerini buldu! Mert Öcal'dan "Aynı durumdayım" cevabı jet hızında geldi
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 16:48:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Çocuk İzlem Merkezi'nin sorunları görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement