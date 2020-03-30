Kırıkkale'de çocukların market ve pazar yerlerine girişleri yasaklandı - Son Dakika

Kırıkkale Valiliği, market ve pazarlara çocukların girişlerinin yasaklandığını duyurdu.



Kırıkkale Valiliğinin açıklamasında, "İl genelinde faaliyete gösteren market ve pazar yerlerine zorunluluk gerekmedikçe sokulmamasının sağlanmasına İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 28 Mart 2020 Tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır" denildi.



Açıklama da şunlar kaydedildi:



"Şehirler arası otobüs seyahat kısıtlaması sebebiyle bu alanın suistimal edilerek faaliyet gösterecek özel araçlarla ilgili emniyet ve jandarma kontrol noktalarındaki tedbirlerin arttırılarak bu konuda özel araçları toplu taşıma mahiyetinde suistimal edenler hakkında cezai ve idari işlemlerin yapılmasına, Zorunlu ihtiyacı olan kişiler haricinde (iş, sağlık ve gıda temini) sokağa çıkmama konusunda Belediye, emniyet ve jandarma kolluk kuvvetleri tarafından 'Lütfen evlerinizde kalın, kimse zorunlu olmadıkça sokağa çıkmasın' Şeklinde sık sık anonslar yapılmasına karar verildi."



"Çocukların market ve pazar yerlerine sokulmamasına karar verildi"



Açıklamada, "Belli internet sitelerinden (yol arkadaşlığı gibi) bir araya gelerek yolculuk yapan kişilerin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve cezai işlem yapılmasına, çocukların market ve pazar yerlerine zorunluluk gerekmedikçe sokulmamasının sağlanmasına, diğer şehirlerden ilimize gelenlerle ilgili özellikle köylerde ilçe kaymakamı ve muhtarlar tarafından gerekli ön sağlık kontrollerinin yaptırılması, yapılacak kontroller sonrasında şüphe duyulan vatandaşlarımızın sağlık tesislerine yönlendirilmesi veya gerekli hallerde 14 gün evinde izole bir şekilde takibinin yapılmasının sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE