Kırıkkale'de çöken türbe duvarının altında kalan 2 kadın yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de çöken türbe duvarının altında kalan 2 kadın yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de çöken türbe duvarının altında kalan 2 kadın yaralandı

7 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 kadın, ziyaret için gittikleri türbenin giriş duvarının çökmesi sonucu yaralandı.

Kırıkkale'de çöken türbe duvarının altında kalan 2 kadın yaralandı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 kadın, ziyaret için gittikleri türbenin giriş duvarının çökmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeliha Y. (53) ile Sinem Y. (28) dün akşam saatlerinde Haydardede köyünde bulunan Haydar Sultan Türbesi'ne ziyarete gitti.

İki kadın türbeye girdikleri sırada giriş duvarı şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle çöktü. İki kadın çöken duvarın altında kalarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöken duvarın altından çıkarılan kadınlar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kırıkkale, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den korkunç görüntüler! Karantinadaki kadın barikatla eve hapsedildi
32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü Son dakika: Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde bir kişi, koronavirüs şüphesi ile özel odaya alındı Çin'de durum içler acısı! Maskesiz dışarı çıkan kadın, tekme tokat dövüldü

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:35:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de çöken türbe duvarının altında kalan 2 kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]