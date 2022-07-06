KIRIKKALE - Çörek otu ekim alanı artırılacak - Son Dakika
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KIRIKKALE - Çörek otu ekim alanı artırılacak

06.07.2022 16:59

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte çörek otu ekim alanının 5 bin 200 dekar artırılacağını bildirdi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte çörek otu ekim alanının 5 bin 200 dekar artırılacağını bildirdi.

Tekbıyıkoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Karakeçili ilçesinde çiftçi Taner Yenice'ye ait tarlada düzenlen etkinlikte, il genelinde tarım ürünlerinden ortalamanın üzerinde verim alınmasının beklendiğini söyledi.

Yaşanan afetin götürdüklerinin yanında yağmurun nimet ve bereket de getirdiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Hasat döneminin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl il genelinde 1 milyon 100 bin dekara buğday, 850 bin dekar alana da arpa ekildi. Arpanın verimi bir miktar yüksek olmakla birlikte ikisinin de ortalaması dekar başına 300 kilogramın üzerinde. Bereketli diyebileceğimiz bir sezon. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dekar başına yüzde 3 dane kaybı olabileceği öngörülüyor. İl müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla ilimizde bu oran yüzde 1,5 seviyelerinde kaldı. Bunun da ilimizin ekonomisine katkısı 63 milyon lira."

Vali Tekbıyıkoğlu, yıllardan bu yana Türkiye'de geleneksel çiftçiliğin süregeldiğine dikkati çekerek, yeni alanların, tekniklerin ve ürünlerin üzerinde de yoğunlaşılması gerektiğini dile getirdi.

Özellikle çörek otunun bölgede çok daha iyi yetiştirilebileceğini ve karlı olduğunu tespit ettiklerini anlatan Tekbıyıkoğlu, "Daha az gübre ve su istiyor. Domuz tehdidi yok ve çok daha mukavemetli bir bitki. Karlılığına baktığımız zaman bire birden daha fazla. Yeni ürünlerin çiftçilerimize kazandırdığını görüyoruz. Kırıkkale'de ilk defa çörek otu ekimine 2 yıl önce başladık ve geçen yıl itibariyle 9 bin dönüm civarında ekim gerçekleştirdik. Hem bakanlığımızın hem de bizatihi valiliğimizin destekleriyle bu yıl ilave olarak 5 bin 200 dekara yakın çörek otu ekmiş olacağız." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da bu yıl buğdayda 350 bin ton, arpada ise 290 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından biçerdövere binerek arpa hasadı yapan Vali Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde çörek otu, Karakeçili ilçesine bağlı Sulubük köyünde ise yağlık ay çekirdeği tarlalarını gezerek çiftçilerden bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Hacılar beldesinde çilek tarlasını gezdi.

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Kaynak: AA

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