Kırıkkale'de cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Karakeçili ilçesinde önceden belirlenen statta, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

Stadın girişinde sağlık ekipleri tarafından vatandaşların ateşi ölçüldü ve din görevlilerince maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.

Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak İlçe Müftüsü Harun Küçük tarafından kıldırılan cuma namazının ardından dua edildi.

Bahşılı

Bahşılı ilçesinde de önceden belirlenen camiler ve kapalı pazar yerinde, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından cuma namazı eda edildi.

Vatandaşlar namaza gelirken maske ve seccadelerini yanında getirdi.

Cami bahçeleri ile pazar yerini dolduran vatandaşlar, camilerde yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.