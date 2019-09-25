Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de damat dehşeti: Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu
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Kırıkkale'de damat dehşeti: Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu

2 saat önce

Kırıkkale'de kayınpederini pompalı tüfekle ağır yaralayan damat, çevreye defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden ticari taksi ile kaçtı.

Kırıkkale'de damat dehşeti: Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu, System.String[]

Kırıkkale'de kayınpederini pompalı tüfekle ağır yaralayan damat, çevreye defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Silah seslerini duyan kızı ise babasını silahla vurulduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

Olay, saat 13.00'da Yenimahalle Mahallesi'ndeki 214. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde tartışığı kayınpederi Abdullah Ü.'yü (59) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Ziya E., açtığı 10 el ateş ile çevredeki bazı araçlara da zarar verip olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Silah seslerine evden inen kızı ise babasını yaralı bir vaziyette görünce hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Abdullah Ü.'nün genel sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden ticari taksi ile kaçan zanlı Ziya E. ise bir süre sonra polis gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Hasan Ay/İHA)

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
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