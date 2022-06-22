Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye ve Irak 'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollardan Türkiye 'ye giren örgüt mensuplarını ortaya çıkarmak ve muhtemel eylemlerinin önlemesine yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... KIRIKKALE - DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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