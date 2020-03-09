Kırıkkale'de define aradıkları sırada yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, define aradıkları sırada yakalanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Efendi köyünde define için kaçak kazı yaptıkları öne sürülen F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D, 6 Mart'ta İl ve ilçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin kullandığı jeneratör, delici alet, kablo ve çeşitli aletlere de el konulmuştu.