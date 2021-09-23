Kırıkkale'de define arayan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıaliobası köyünde devriye görevi sırasında, 2 kişinin define için kaçak kazı yaptıklarını tespit etti.
İki şüpheli, kazı yaptıkları sırada yakalandı, kullandıkları malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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