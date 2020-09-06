Kırıkkale'de demir korkuluğa kafası sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi 2068. Sokak'taki apartmanın giriş katındaki evlerinin penceresinde oynayan 5 yaşındaki Yaşar Köksal, kafasını demir korkuluğun arasına sıkıştırdı.
Çocuğun ailesi, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye ekipleri, demir parmaklığı açarak çocuğu kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 13:25 - Kaynak: AA
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