Kırıkkale'de demir yolu hattından bakır kablo hırsızlığı iddiası - Son Dakika

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde demir yolu hattından bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Akçakavak köyünden geçen demir yolu hattından bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine zanlıların bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerindeki delilleri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerde şüpheli bir araç tespit etti.

Aracı kullanan R.E'yi kent merkezinde gözaltına alan jandarma ekipleri, şüphelinin ifadesi doğrultusunda olayın failleri olduğu tespit edilen M.K. ve S.S. ile bakır kabloları satın alan hurdacıyı da gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.