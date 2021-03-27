Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı - Son Dakika

Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı

27.03.2021 19:50

Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı Davetlilerin "HES kodu" kontrol edildi Yüksek riskli ilde 1 saatlik düğüne sadece 50 davetli katılabilecek KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Salgın Denetim ekibi tarafından düğünlerde denetim yapıldı.

Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı

Davetlilerin "HES kodu" kontrol edildi

Yüksek riskli ilde 1 saatlik düğüne sadece 50 davetli katılabilecek

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Salgın Denetim ekibi tarafından düğünlerde denetim yapıldı. Salona gelen davetlilerin "HES kodu" kontrol edildi, ateş ölçümü yapıldı.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, denetimli düğünler başladı. Refika ve Erhan çiftinin 1 saatle sınırlandırılan nikah merasimi şeklindeki düğününe 50 davetli katıldı. Kırıkkale Valiliği Koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri kentteki düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Salon girişlerinde davetlilerin HES kodu kontrol edildi, ateş ölçümü gerçekleştirildi. Ekipler, verilen süre tamamlanana kadar salonda bekledi. Düğünlerde pandemi kurallarına uyulduğu görüldü.

"Bütün kurallara uyuldu"

Tedbirlere uyarak korona virüsü aşacaklarını beliren gelin Refika Koşan, "Gerek HES kodu, gerekse dezenfektan, her masada maskeli olarak bütün kurallara uyuldu. Kısıtlamalara gittik sadece bu pandemiyi kurallara uyarak tedbirlere uyarak aşacağımızın bilincindeyiz" dedi.

"Herkes dikkatli tedbirli"

Tüm tedbirlere uyduklarını ifade eden damat Erhan Koşan, "Salonda bütün korona virüs tedbirlerine uyuluyor. Dezenfektanlar girişte tutuluyor. HES kodları kontrol ediliyor. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor kontrol ediliyor. Davetiye dağıtımı yapılırken de yine maskeli ve eldivenli olarak dağıtıldı. Sosyal mesafeye dikkat edildi. Davetiyeler verildikten sonra da sürekli dezenfektanlar kullanıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarı yapıldı. Herkesin üzerinde dezenfektesi var. Yedek maskeleri var bunlar söylenildi. Herkes dikkatli tedbirli" diye konuştu.

"Elimizden geldiği kadar destek vereceğiz"

İşletme sahibi İsmail Özkan ise "İşletmemiz, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda 50 kişilik kapasite ile nikah merasimi tarzında düğünler yapmaktadır. İşletmemizde her masada dezenfektan girişlerde HES kodu uygulaması, ateş ölçümü ve bir saat sınırıyla düğünlerimizi yürütmekteyiz. İçişleri Bakanlığımızın ve valiliğimizin vermiş olduğu karar doğrultusunda düğünlerimizi devam ettiriyoruz. Bizlerin de desteğiyle mutlaka kurallara uyarak düğünlerimizi yapıyoruz. Gerçekte olan bir hastalık var. Bu hastalığa da elimizden geldiği kadar destek vereceğiz" ifadesini kullandı.

Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı
Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı
Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı
Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı
Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı
Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı
Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı
Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı
Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı
Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı
Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı
Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı

Koronavirüs, Kırıkkale, HES kodu, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı - Son Dakika


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