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Kırıkkale'de 'denetimli' temizlik

3 saat önce

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında Kırıkkale'de denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler Kent Orman Parkı'nda çevreye atılan plastik ve cam şişe ile çevrede oluşan diğer atıkları topladı.

Kırıkkale'de 'denetimli' temizlik, System.String[]

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında Kırıkkale'de denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler Kent Orman Parkı'nda çevreye atılan plastik ve cam şişe ile çevrede oluşan diğer atıkları topladı.


Proje kapsamında Kent Orman Parkı'nda düzenlenen programa Vali Yunus Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Adalet Komisyonu Başkan Vekili Eray Temizkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve ilgili müdürler katıldı.


Bu etkinliğin Türkiye'de 81 ilde aynı anda yapıldığını kaydeden Vali Sezer, Bu etkinlik ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetim ve denetimi altında hapis ve para cezalarının infazı devam etmekte olan hükümlülerin, kamu hizmetine olan katkılarının yakından görülmesi ve alternatif ceza infaz yöntemlerinden birisi olan kamu hizmeti yükümlülüğü ile farkındalığın arttırılarak bu tedbirlerin kamuoyuna tanıtılmasının hedeflendiğini kaydetti. - KIRIKKALE

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:58 Kaynak: İHA
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