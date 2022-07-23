Kırıkkale'de depoda çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kadıoğlu Mahallesi'ndeki inşaat malzemelerinin olduğu depoda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Büyük çapta hasarın oluştuğu yangın sonrası depoda soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, depoda bulunan ahşap paletler ve bir kamyon kullanılamaz hale geldi.