Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de depreme dayanıksız okul binası yıkılacak - Son Dakika
Kırıkkale'de depreme dayanıksız okul binası yıkılacak
6 saat önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen bir ilkokulun binası boşaltılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:22 Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen bir ilkokulun binası boşaltılıyor.
Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve yıkım kararı alınan Atatürk İlkokulu binasının boşaltılmasına başlandı.
1975 yılında yaptırılan okuldaki 208 öğrencinin ise Cumhuriyet Ortaokulunda eğitime devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı