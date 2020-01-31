Kırıkkale'de depreme dayanıksız okul binası yıkılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de depreme dayanıksız okul binası yıkılacak - Son Dakika

Kırıkkale'de depreme dayanıksız okul binası yıkılacak

6 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen bir ilkokulun binası boşaltılıyor.

Kırıkkale'de depreme dayanıksız okul binası yıkılacak, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen bir ilkokulun binası boşaltılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve yıkım kararı alınan Atatürk İlkokulu binasının boşaltılmasına başlandı.

1975 yılında yaptırılan okuldaki 208 öğrencinin ise Cumhuriyet Ortaokulunda eğitime devam edeceği öğrenildi.

Kırıkkale, Altıntaş, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi
Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:44:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de depreme dayanıksız okul binası yıkılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]