Kırıkkale'de dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

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Kırıkkale'de dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı
6 saat önce
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan kurallara uymayarak dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan kurallara uymayarak dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'ndeki bir dernek binasında koronavirüsle mücadele önlemlerinin ihlal edildiği ve oyun oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:00 Kaynak: AA
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