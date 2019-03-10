Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Dernek Lokaline Kumar Operasyonu

Kırıkkale'de Dernek Lokaline Kumar Operasyonu

46 dakika önce

Kırıkkale'de bir derneğin lokalinde kumar oynadıkları tespit edilen 61 gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Dernek Lokaline Kumar Operasyonu, System.String[]
Kırıkkale'de bir derneğin lokalinde kumar oynadıkları tespit edilen 61 gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Caddesi'nde bir derneğin lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda ekipler, iki kumar oynama makinesi, tombala topu ve tombala kartları ele geçirdi.

Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 53 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 61 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:59 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel
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