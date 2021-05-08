Kırıkkale'de dernekte oyun oynayan 14 kişiye 87 bin TL ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de dernekte oyun oynayan 14 kişiye 87 bin TL ceza

08.05.2021 00:57

Kırıkkale'de dernekte oyun oynayan 14 kişiye 87 bin TL cezaKIRIKKALE'de, bir dernekte oyun oynandığı ihbarı ile yapılan operasyonda, 14 kişiye toplam 87 bin 500 TL ceza uygulandı.

Kırıkkale'de dernekte oyun oynayan 14 kişiye 87 bin TL ceza

KIRIKKALE'de, bir dernekte oyun oynandığı ihbarı ile yapılan operasyonda, 14 kişiye toplam 87 bin 500 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir dernekte oyun oynandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, derneğe baskın düzenledi. Dernekte oyun oynayan kişiler, emniyet ekiplerinin içeri girmesiyle saklanacak yer aradı. Bir kişinin yerinden sökülerek duvara dayalı duran kapının arkasında saklandığı görüldü. Dernekte oyun oynayan kişiler, baskını görüntüleyen basın mensuplarına 'Yeter artık, ne çekiyorsunuz' diye sitem etti. Ekipler, maskesiz ve mesafesiz oyun oynayan 14 kişiye 87 bin 500 TL ceza uyguladı.

Kırıkkale'de dernekte oyun oynayan 14 kişiye 87 bin TL ceza
Kırıkkale'de dernekte oyun oynayan 14 kişiye 87 bin TL ceza
Kırıkkale'de dernekte oyun oynayan 14 kişiye 87 bin TL ceza
Kırıkkale'de dernekte oyun oynayan 14 kişiye 87 bin TL ceza

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, oyunlar, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de dernekte oyun oynayan 14 kişiye 87 bin TL ceza - Son Dakika


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