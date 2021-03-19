Kırıkkale'de "Devlet Övünç Madalyası" takdim töreni yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de "Devlet Övünç Madalyası" takdim töreni yapıldı

19.03.2021 00:57
Kırıkkale'de

Kırıkkale'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen "Devlet Övünç Madalyası", Vali Yunus Sezer tarafından şehit ailelerine törenle takdim edildi.

Kırıkkale'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen "Devlet Övünç Madalyası", Vali Yunus Sezer tarafından şehit ailelerine törenle takdim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü programı kapsamında Kırıkkale Valiliği Konferans Salonunda Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Daha sonra şehitlerin öz geçmişleri okunurken aileleri de duygu dolu anlar yaşadı.

"Bu milleti temsil eden bir madalyadır"

Törende konuşan Vali Yunus Sezer, "Devlet övünç madalyası; devletin, şehit yakınlarına, gazilerimize duymuş olduğu şükran ve minneti gösteren bir madalyadır. Bunu biz kalbimizin üzerinde taşırken aynı zamanda şehitlerimizin emanetini ve onun neyi simgelediğini bilerek taşıyacağız. Belki şehit yakınlarımız Allah uzun ömür versin bugün aramızdan ayrılanlar da var ama torunları, yıllar geçse de bunu büyük bir övünçle büyük bir şerefle benim dedem, benim amcam, benim büyük amcam, benim yakınım bu memleket için bu millet için bu dava için şehit oldu diyecekler. Bu madalya zümrüt değil, yakut değil, altın değil, bizim madalyamızda tıpkı destanı öksüz şehitlerimiz gibi sade ve bu milleti temsil eden bir madalyadır. Allah razı olsun devletimizin başı Cumhurbaşkanımız ve burada temsilcisi olarak bu madalyayı sizlere tevcih etmekten dolayı onur duyduğumu belirtmek isterim. Şehitlerimize, hayatını kaybeden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün aramızda olanlara da sağlıklı uzun bir yaşam diliyorum" dedi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, kurum müdürleri, şehit yakınları ve davetliler katıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kırıkkale'de 'Devlet Övünç Madalyası' takdim töreni yapıldı - Son Dakika


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