Kırıkkale'de devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Kaza sırasında tırda yüklü cam kırılarak yola saçıldı. Bir süre trafiğe kapanan Kırıkkale istikameti yolun temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Kırıkkale 'de cam yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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