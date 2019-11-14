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Kırıkkale'de devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Kırıkkale'de cam yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:32 Kaynak: AA
Kırıkkale'de cam yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Süleyman Kara'nın (65) kullandığı 52 K 5792 plakalı tır, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.
Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında tırda yüklü cam kırılarak yola saçıldı. Bir süre trafiğe kapanan Kırıkkale istikameti yolun temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.
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