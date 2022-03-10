Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

10.03.2022 17:02
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih T. idaresindeki 06 AP 2101 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 17. kilometresinde refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
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Tamirden gelen otomobil park halindeyken yandı Tamirden gelen otomobil park halindeyken yandı

Kırıkkale, Otomobil, Kırşehir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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