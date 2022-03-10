Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fatih T. idaresindeki 06 AP 2101 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 17. kilometresinde refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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