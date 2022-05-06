Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2'si bebek 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2'si bebek 3 kişi yaralandı

06.05.2022 20:58
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2'si bebek 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2'si bebek, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2'si bebek, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

A.Ü. idaresindeki 55 EY 997 plaka otomobil, Kırıkkale- Çorum kara yolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 16 aylık Y.S.A ve 6 aylık Z.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2'si bebek 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2'si bebek 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2'si bebek 3 kişi yaralandı

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Kırıkkale, Otomobil, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2'si bebek 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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