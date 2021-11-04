KIRIKKALE - Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale- Kayseri kara yolunda seyreden M.K. (28) idaresindeki 34 DRF 562 plakalı otomobil, Keskin Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki S.Ö. (20) ve M.Ö. (55), ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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