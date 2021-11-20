Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ü.C'nin kullandığı 06 YZK 05 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 12. kilometresinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İ.C, B.C. ve M.E.C. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika