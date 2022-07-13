KIRIKKALE - Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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KIRIKKALE - Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

13.07.2022 21:48

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Alparslan Ç. idaresindeki 70 BH 584 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağı Mahmutlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Tunahan E, Enver T. ve Mustafa B. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KIRIKKALE - Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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