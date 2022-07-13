KIRIKKALE - Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Alparslan Ç. idaresindeki 70 BH 584 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağı Mahmutlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Tunahan E, Enver T. ve Mustafa B. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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