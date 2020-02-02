Kırıkkale'de devrilen otomobildeki çocuk yaralandı - Son Dakika

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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki çocuk yaralandı
6 saat önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:28 Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Ömer Faruk Ulaş (27) idaresindeki 33 CCL 85 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında devrildi.
Araçta bulunan bir yaşındaki Ubeyde Ulaş yaralandı.
Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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