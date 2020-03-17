Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Selda Dede idaresindeki 34 AIU 924 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale, Kırşehir, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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