Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:30 Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Selda Dede idaresindeki 34 AIU 924 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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