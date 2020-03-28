Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cuma Alparslan (33) idaresindeki 38 DG 355 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karakeçili Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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