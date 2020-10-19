Kırıkkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kent genelindeki eczanelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin salgınla mücadelede her türlü tedbiri salgının göründüğü ilk günden bu tarafa gösterdiğini belirtti.

En çok ziyaret edilen yerler arasında eczanelerin de bulunduğunu aktaran Saygılı, "Biz de sağlık kuruluşlarından ayırt etmediğimiz eczanelerimizi de ilaçlayarak hem eczacılarımızın hem de buraya gelen vatandaşlarımızı virüse karşı korumuş ve buralara güvenle gelmelerini sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Saygılı, il genelinde 143 cami ve Kur'an kursunun ardından eczanelerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Salgınla birlikte 109 okul ve yurt, 125 ticari taksi 224 servis ve 253 toplu taşıma aracı, kamu kurumları, sağlık ocakları, park, bahçe ve pazar yerleri gibi alanlarda da yıl içerisinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptık. Özellikle vatandaşlarımızdan maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını bir kez daha istiyoruz. Biz de belediye olarak her türlü tedbiri alıyoruz."