Dikkatsiz sürücülerin kaza anı kamerada - Son Dakika

Dikkatsiz sürücülerin kaza anı kamerada
12.11.2020 13:29
Dikkatsiz sürücülerin kaza anı kamerada Kırıkkale'de kavşaktan geçmeye çalışan dikkatsiz sürücülerin kaza anı KGYS kameralarınca görüntülendi.
Dikkatsiz sürücülerin kaza anı kamerada
KIRIKKALE - Kırıkkale'de kavşaktan geçmeye çalışan dikkatsiz sürücülerin kaza anı KGYS kameralarınca görüntülendi.
Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, karşı yola geçmek isteyen başka bir otomobile çarptı. Trafik ışıklarının çalışmadığı diğer bir kazada ise kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Dikkatsiz sürücülerin kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi. Çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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