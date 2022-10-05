Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

05.10.2022 19:52
Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de, dinlenme tesisi ve akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de, dinlenme tesisi ve akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir dinlenme tesisi ve akaryakıt istasyonundan hırsızlığın şüphelisi H.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının Ankara'dan Kırıkkale'ye geleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, H.Y'nin bulunduğu aracı Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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