Kırıkkale'de dış ticaret semineri verildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de dış ticaret semineri verildi

10.06.2022 13:56
Kırıkkale'de dış ticaret semineri verildi

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından üye ve yabancı öğrencilere dış ticaret eğitimi verildi.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından üye ve yabancı öğrencilere dış ticaret eğitimi verildi.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, ticarette ayakta kalmanın ihracat yapabilmeye bağlı olduğunu belirtti.

Oda olarak bu konuya çok önem verdiklerini aktaran Varlı, "Düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerle Kırıkkale firmalarının dış pazarlara açılmalarını ve ihracat yapan firmaların potansiyellerini artırmalarını amaçlıyoruz. Kırıkkale Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, kendi ülkeleri ile Türkiye arasında köprü görevi gören gönüllü temsilcilerdir." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü uzmanı Asım Çalış tarafından firma ve yabancı üniversite öğrencilerine dış ticaretin temel parametreleri anlatıldı.

Çalış, kariyer planlama, dış ticarette pazar araştırmaları, fizibilite süreci, ihracatın önemi, dış ticaret rakamlarının okunması, dış ticaret ve cari dengeler, sektörlerin dış ticaret kapasiteleri, sürdürülebilir ihracat, süreç yönetimi, ödeme şekilleri, ihracat destekleri konularında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Ahmet Varlı, Kırıkkale, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de dış ticaret semineri verildi - Son Dakika

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