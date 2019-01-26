Kırıkkale'de Dolandırıcılık Şüphelileri Adliyede

KIRIKKALE'de vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını karşılıkız çek ve senet vererek satın alıp, düşük fiyata satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın, 14 kişi adliyeye sevk edildi.

KIRIKKALE'de vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını karşılıkız çek ve senet vererek satın alıp, düşük fiyata satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın, 14 kişi adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 aylık teknik ve fiziki takip ile şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını karşılıksız çek ve senet vererek satın alıp, düşük fiyata sattıkları saptanan ve bu şekilde yaklaşık 500 bin liralık dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



- Kırıkkale

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