Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Dolandırıcılık Şüphelileri Adliyede

Kırıkkale'de Dolandırıcılık Şüphelileri Adliyede

39 dakika önce

KIRIKKALE'de vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını karşılıkız çek ve senet vererek satın alıp, düşük fiyata satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın, 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de Dolandırıcılık Şüphelileri Adliyede, System.String[]
KIRIKKALE'de vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını karşılıkız çek ve senet vererek satın alıp, düşük fiyata satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın, 14 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 aylık teknik ve fiziki takip ile şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını karşılıksız çek ve senet vererek satın alıp, düşük fiyata sattıkları saptanan ve bu şekilde yaklaşık 500 bin liralık dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:45 Kaynak: DHA

Kırıkkale, Güncel
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