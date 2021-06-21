Kırıkkale'de dolmuş ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mevlüt Fahri A. (37) idaresindeki 71 AAY 572 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi Mustafa Keskin Caddesi'nde Muhammed Ü. (32) yönetimindeki 71 M 0016 plakalı dolmuşla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Serpil S. (46) ve Hava Ç. (68) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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