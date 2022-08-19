Dolmuş camından uzattığı koluna yorgun mermi isabet etti - Son Dakika
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Dolmuş camından uzattığı koluna yorgun mermi isabet etti

19.08.2022 17:25
Dolmuş camından uzattığı koluna yorgun mermi isabet etti

KIRIKKALE'de, dolmuşun camından dışarı uzattığı koluna yorgun mermi isabet eden Derya B., kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

KIRIKKALE'de, dolmuşun camından dışarı uzattığı koluna yorgun mermi isabet eden Derya B., kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi dolmuş durağında meydana geldi. Duraktan 71 K 0051 plakalı dolmuşa binen Derya B., aracın hareket etmesini beklerken camdan dışarı uzattığı kolundan yaralandı. Derya B., ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya B.'nin koluna yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Ameliyata alınan Derya B., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, yorgun mermiyi kimin ateşlediğini araştırıyor.


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Kaynak: DHA

Yenidoğan, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolmuş camından uzattığı koluna yorgun mermi isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolmuş camından uzattığı koluna yorgun mermi isabet etti - Son Dakika
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