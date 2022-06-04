Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu

04.06.2022 20:08

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kırıkkale- Kayseri kara yolunda ilerleyen bazı sürücüler, akaryakıt istasyonlarına sığınarak yağışın durmasını bekledi.

Dolu nedeniyle bazı köylerde tarım arazilerinin kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu
Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu
Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu
Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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