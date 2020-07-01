Kırıkkale'de düğün salonları denetlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan ve bugün itibarıyla yeniden açılan düğün salonları denetlendi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin salonlarda kapsamlı denetim gerçekleştirerek işletmelerin hazırlıklarını kontrol ettiği belirtildi.

İşletme sahiplerine genelge kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşletme sahiplerinden düğün salonunun kapasitesini gözeterek içeri alacakları misafir sayısını giriş kapılarına asmaları istendi.

Düğün salonlarında ayrıca hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması, düğün salonlarına alınacak misafirlerin ateşinin ölçülmesi, masalara kolonya ve dezenfektan konulması hatırlatıldı. Gelin ve damat bekleme odalarının pencereli olması, iki düğün arasında mutlaka bir saat bırakılması, düğün salonlarının havalandırılması ve masalar arası en az 1,5 metre, aynı masadaki sandalyeler arası da 60 santimetre olacak şekilde düzenleme yapılmasını istendi."

Açıklamada, genel itibariyle kentteki düğün salonu işletmecilerinin kurallara uydukları ve gerekli hazırlıkları tamamladıklarının görüldüğü kaydedildi.