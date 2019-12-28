Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika
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Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düğün salonunda kumar oynadıkları tespit edilen 102 kişi ile işletme sahibi 3 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düğün salonunda kumar oynadıkları tespit edilen 102 kişi ile işletme sahibi 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıbalı köyündeki bir düğün salonunda kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı ile bazı ilçelerden otobüslerle getirilen 102 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Operasyonda işletme sahipleri K.A, M.B. ve A.Ö. ile kumar oynayan 102 kişi gözaltına alındı.

İşletme sahipleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. İş yerinin kapatılması için de işlemlerin başladığı öğrenildi.

Kumar oynayan 102 kişi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 32 bin 640 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, kumar oynamaya gelen bir kadının arandığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Düğün salonunda yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ile fişek, tombala makineleri ile çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı
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