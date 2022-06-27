Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre U.G, yanındaki tabancayla E.G. ve F.G'ye ateş ederek kaçtı.

Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan U.G. ile E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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