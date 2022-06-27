Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

27.06.2022 17:19
Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan U.G. ile E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre U.G, yanındaki tabancayla E.G. ve F.G'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan E.G. ve F.G. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zanlı U.G, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Üniversiteli Elif'in ölümüyle ilgili davada mahkemeden keşif kararı Üniversiteli Elif'in ölümüyle ilgili davada mahkemeden keşif kararı Son dakika haberi | Kırıkkale'de üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin davada keşif yapılacak Son dakika haberi | Kırıkkale'de üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin davada keşif yapılacak
Kaynak: AA

Kırıkkale, Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement