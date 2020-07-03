Kırıkkale'de düğünde havaya ateş eden 2 kişiye 6 bin 300 lira para cezası yazıldı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir düğünde silah atan 2 kişiye 6 bin 300 lira idari para cezası kesildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Uzunlar köyünde düzenlenen düğün töreninde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine düğün sahibine emre aykırı davranıştan 392 lira idari para cezası yazdı.

Düğün sahibinin yakını olduğu tespit edilen ve av tüfeğiyle havaya ateş ettiği tespit edilen B.Ç. ve Y.K'ye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liradan 6 bin 300 lira idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen av tüfeklerine de el konuldu.